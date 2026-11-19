يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع لاتسيو وليتشي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

متى موعد مباراة لاتسيو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة لاتسيو وليتشي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 21 نوفمبر 2026، على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة مساءً (18:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 12 21 نوفمبر 2026 - 09:00 الأولمبيكو

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ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاتسيو وليتشي في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة لاتسيو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة لاتسيو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة لاتسيو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج لاتسيو وليتشي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات لاتسيو وليتشي في المباريات الأخيرة

ترتيب لاتسيو وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027