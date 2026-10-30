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الدوري الإيطالي
team-logoلاتسيو
الأولمبيكو
team-logoكالياري
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
لاتسيو ضد كالياري
لاتسيو
كالياري
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع لاتسيو وكالياري في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة لاتسيو وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة لاتسيو وكالياري في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 1 نوفمبر 2026، على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 10
الأولمبيكو
المباريات التالية
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإيطالي

01 نوفمبر 2026

كالياري

كالياري

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاتسيو وكالياري في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة لاتسيو وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة لاتسيو وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

التشكيل المتوقع لمباراة لاتسيو وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة لاتسيو ضد كالياري

4-3-3
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لاتسيو
لاتسيو
التشكيل
كالياري crest
كالياري
كالياري
3-5-1-1
كريستوس مانداسكريستوس مانداسدييغو لييتيدييغو لييتيجوسيب سوتالوجوسيب سوتالونونو تافاريسنونو تافاريسرومانو فلوريانيرومانو فلوريانيرضى بلحيانرضى بلحياندافيد فراتيسيدافيد فراتيسيكينيت تايلوركينيت تايلورتيجاني نوسلينتيجاني نوسلينماتيا زاكانييماتيا زاكانييغوستاف ايساكسونغوستاف ايساكسونإليا كابريلإليا كابريلياري ميناياري مينازي بيدروزي بيدروJ. RodriguezJ. Rodriguezأليساندرو ديولاأليساندرو ديولاميشيل ادوبوميشيل ادوبوA. RomanoA. Romanoادم اوبيرتادم اوبيرتأليو فاديراأليو فاديرايوكيناري سوغاوارايوكيناري سوغاوارامبالا نزولامبالا نزولا
كالياري crest
كالياري
كالياري
4-3-3
لاتسيو

التشكيلة الأساسية

كالياري

المدرب

  • جينارو غاتوسو
  • فابيو بيسكاني

نتائج لاتسيو وكالياري في المباريات الأخيرة

لاتسيو

لاتسيو - المستوى

JUV
ت3-3
مونزا
ف3-1
يوفنتوس
ف0-3
بارما
ف2-1
ساسوولو
ف2-6
الهدف المسجل (المستقبل)
17/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
كالياري

كالياري - المستوى

أودينيزي
ف0-1
يوفنتوس
ت1-1
مونزا
خ4-0
بولونيا
خ0-2
روما
خ4-2
الهدف المسجل (المستقبل)
4/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات لاتسيو وكالياري في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

لاتسيوتعادلكالياري
4
1
0
الدوري الإيطالي
كالياري badge
كالياري
كالياري
0
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لاتسيو
لاتسيو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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لاتسيو
لاتسيو
2
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كالياري
كالياري
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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كالياري
كالياري
1
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لاتسيو
لاتسيو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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لاتسيو
لاتسيو
2
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كالياري
كالياري
1
انتهت
الدوري الإيطالي
كالياري badge
كالياري
كالياري
1
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لاتسيو
لاتسيو
3
انتهت
9الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب لاتسيو وكالياري في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
98102510+1525
ف
ف
ف
ف
ت
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
9810227+1525
ف
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
9630238+1521
ف
ت
ف
ت
ت
4
كوموكوموكومو
9621178+920
ف
ف
ف
ت
خ
5
ميلانميلانميلان
95311811+718
خ
ف
ف
ت
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
95222214+817
ف
ت
ف
خ
ف
7
نابولينابولينابولي
94231711+614
ف
ت
خ
ف
ت
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
94231110+114
خ
ف
خ
ت
ف
9
تورينوتورينوتورينو
94141414013
خ
ف
ف
ف
ت
10
كالياريكالياريكالياري
9414813-513
خ
خ
خ
ت
ف
11
بولونيابولونيابولونيا
93241212011
ف
ف
خ
ف
ت
12
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
93241617-111
ت
ت
خ
ف
خ
13
جنوىجنوىجنوى
9315813-510
ف
ف
خ
ف
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
93061019-99
خ
خ
ف
خ
خ
15
ساسولوساسولوساسوولو
92251422-88
خ
خ
خ
ت
خ
16
مونزامونزامونزا
92161622-67
خ
خ
ف
خ
ف
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
9126918-95
ت
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
91261121-105
ت
خ
خ
خ
ت
19
بارمابارمابارما
9126515-105
ت
خ
خ
خ
ف
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
9108619-133
خ
خ
ف
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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