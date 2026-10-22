ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع لاتسيو وبارما في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة لاتسيو وبارما في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 24 أكتوبر 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء (21:45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 8 24 أكتوبر 2026 - 14:45 الأولمبيكو





المباريات التالية لاتسيو الدوري الإيطالي 14:45 بارما شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.





التشكيل المتوقع لمباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج لاتسيو وبارما في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات لاتسيو وبارما في المباريات الأخيرة





ترتيب لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027



