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الدوري الإيطالي
team-logoلاتسيو
الأولمبيكو
team-logoبارما
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
لاتسيو ضد بارما
لاتسيو
بارما
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع لاتسيو وبارما في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة لاتسيو وبارما في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 24 أكتوبر 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء (21:45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 8
الأولمبيكو


ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة لاتسيو ضد بارما

4-3-3
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
page.match.formation.title
بارما crest
بارما
بارما
3-5-2
كريستوس مانداسكريستوس مانداسجوسيب سوتالوجوسيب سوتالوO. ProvstgaardO. Provstgaardنونو تافاريسنونو تافاريسرومانو فلوريانيرومانو فلوريانيفيسايو ديلي باشيروفيسايو ديلي باشيرورضى بلحيانرضى بلحياندافيد فراتيسيدافيد فراتيسيماتيا زاكانييماتيا زاكانييغوستاف ايساكسونغوستاف ايساكسونتيجاني نوسلينتيجاني نوسلينايدواردو كورفيايدواردو كورفيإنريكو ديل براتوإنريكو ديل براتوماريانو تروالوماريانو تروالودييغو كارلوسدييغو كارلوسايمانويلي فاليريايمانويلي فاليريأدريان بيرنابيأدريان بيرنابيS. BritschgiS. Britschgiجيوفاني فابيانجيوفاني فابيانمانديلا كيتامانديلا كيتاD. RomeroD. Romeroالبلال توريهالبلال توريه
بارما crest
بارما
بارما
4-3-3
لاتسيو

التشكيلة الأساسية

بارما

المدرب

  • جينارو غاتوسو
  • ألبرتو جيلاردينو


نتائج لاتسيو وبارما في المباريات الأخيرة


لاتسيو

لاتسيو - المستوى

فينيزيا
ف0-2
ARE
ف2-0
JUV
ت3-3
مونزا
ف3-1
يوفنتوس
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
13/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
بارما

بارما - المستوى

مونزا
ت1-1
كومو
خ2-1
جنوى
ف2-1
إنتر
خ3-0
تورينو
خ0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
4/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات لاتسيو وبارما في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

لاتسيوتعادلبارما
2
2
1
الدوري الإيطالي
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
1
بارما badge
بارما
بارما
1
انتهت
الدوري الإيطالي
بارما badge
بارما
بارما
0
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لاتسيو
لاتسيو
1
انتهت
الدوري الإيطالي
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
2
بارما badge
بارما
بارما
2
انتهت
الدوري الإيطالي
بارما badge
بارما
بارما
3
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
1
انتهت
الدوري الإيطالي
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
1
بارما badge
بارما
بارما
0
انتهت
6الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب لاتسيو وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
7610219+1219
ف
ف
ت
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
7610144+1019
ف
ف
ف
ت
ف
3
روماروماروما
7520163+1317
ف
ت
ت
ف
ف
4
ميلانميلانميلان
7430147+715
ف
ت
ف
ت
ت
5
كوموكوموكومو
7421127+514
ف
ت
خ
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
7412139+413
ف
خ
ف
ت
ف
7
كالياريكالياريكالياري
741267-113
خ
ت
ف
ف
ف
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
732298+111
خ
ت
ف
خ
ت
9
نابولينابولينابولي
7313107+310
خ
ف
ت
ف
خ
10
تورينوتورينوتورينو
7313109+110
ف
ف
ت
خ
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
73041011-19
خ
ف
خ
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
7304912-39
ف
خ
خ
ف
خ
13
ساسولوساسولوساسوولو
72231214-28
خ
ت
خ
ف
ت
14
مونزامونزامونزا
72141315-27
ف
خ
ف
خ
ت
15
بولونيابولونيابولونيا
7124610-45
خ
ف
ت
خ
ت
16
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
7115916-74
خ
خ
خ
خ
خ
17
جنوىجنوىجنوى
7115513-84
خ
ف
خ
ت
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
7115817-94
خ
خ
ت
ف
خ
19
بارمابارمابارما
7115413-94
خ
خ
ف
خ
ت
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
7106616-103
ف
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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