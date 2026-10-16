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Al Ahlyالحساب الرسمي للنادي الأهلي
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس الكونفيدرالية الإفريقية
الأهلي
كيتارا
مصر
أوغندا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف كيتارا الأوغندي نظيره الأهلي على ستاد "هويما" ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني من إقصائيات الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027.

الأهلي يطمح لتحقيق الفوز كي يواصل حملته القوية لتحقيق لقب غاب عن خزائنه منذ عام 2015.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟

موعد مباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 هو الجمعة 16 أكتوبر 2026 على ستاد "هويما".

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت مصر، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.


دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية - الجولة 2


ما القنوات الناقلة لمباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الأندية المصرية في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟

لم تختر شبكة أون سبورت معلقا إلى الآن للتعليق على المباراة عبر ON SPORT.


ON Sport 1

ON SPORT



كيف تشاهد مباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027



نتائج كيتارا والأهلي في المباريات الأخيرة


الجيش الرواندي

الجيش الرواندي - المستوى

GOM
خ0-5
CFG
ف1-3
VSC
ف2-1
ADC
خ1-0
ADC
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الزمالك

الزمالك - المستوى

بورتس
ف1-2
أبو قير
ف2-0
بورتس
ف4-0
غزل المحلة
ف0-1
الأهلي
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات كيتارا والأهلي والزمالك في المباريات الأخيرة



ترتيب كيتارا والأهلي في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027



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