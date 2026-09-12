هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري التركي الممتاز
team-logoقونيا سبور
ملعب بلدية قونيا الكبرى
team-logoطرابزون سبور
شاهد على beIN SPORTS 3
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز
قونيا سبور ضد طرابزون سبور
قونيا سبور

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف كونيا سبور نظيره طرابزون سبور في الدوري التركي في مواجهة قوية في الجولة الخامسة من عمر موسم 2026-2027 وذلك على ملعب كونيا أرينا.

وستكون كل الأنظار منصبة على المباراة خصوصا بعد عودة طرابزون سبور للفوز في الجولة الماضية بخماسية نظيفة مع المدرب المؤقت تشيمشير.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 لحساب الجولة الخامسة من المسابقة هو يوم السبت 12 سبتمبر 2026، على استاد كونيا أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري التركي الممتاز
قونيا سبور crest
قونيا سبور
قونيا سبور
طرابزون سبور crest
طرابزون سبور
طرابزون سبور
crest
الدوري التركي الممتاز - الجولة 5
ملعب بلدية قونيا الكبرى

ما القنوات الناقلة لمباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 3 لبث المباراة بتعليق أحمد البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 3أحمد البلوشي
TOD TV 

كيف تشاهد مباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

احصل على اتصال إنترنت آمن وسريع باستخدام NordVPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027

التشكيلات المحتملة قونيا سبور ضد طرابزون سبور

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إلهان بالوت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • حسين سيمسير

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج كونيا سبور وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

قونيا سبور
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

طرابزون سبور
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ كونيا سبور وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

قونيا سبور

آخر 5 مباريات

طرابزون سبور

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

7

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب كونيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027

إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل