ما القنوات الناقلة لمباراة كومو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد جوزيبي سينيجاليا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كومو ونابولي ضمن الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 69 نقطة بعد الفوز برباعية على كريمونيسي في الجولة السابقة من السيري آ، ليستعيد الوصافة من جديد بعد تعثر ميلان أمام يوفنتوس، ليصبح الفارق بينهما نقطتين فقط،، بينما يتقلص الفارق بينه وبين الصدارة التي يحتلها إنتر إلى 10 نقاط بعد تعادل الأخير أمام تورينو، وبالتأكيد يسعى نابولي للخروج بالثلاثة نقاط للمحافظة على الوصافة.

بينما يحتل كومو المركز الخامس برصيد 61 نقطة، وبفارق ثلاثة نقاط فقط عن البيانكونيري، وفي ظل الأداء المذهل الذي قدمه الفريق منذ بداية الموسم، يظل حلم التأهل إلى دوري الأبطال مشروعاً، حيث تسعى المجموعة بكل جهد للإزاحة بيوفنتوس من المربع الذهبي، لذا فلن يكون لقاء سهل على الطرفين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كومو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كومو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كومو ونابولي في الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 2 مايو 2026، على استاد جوزيبي سينيجاليا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي جوسيبي سينيجاليا

ما القنوات الناقلة لمباراة كومو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كومو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كومو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كومو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

