Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoكومو
جوسيبي سينيجاليا
team-logoإنتر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
يستعد ملعب جوزيبي سينيجاليا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كومو وإنتر ضمن الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يتصدر النيراتزوري جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، بعد انتصاره الكبير على روما بخماسية مقابل هدفين في الجولة السابقة من السيري آ، ليظل متصدراً بفارق 7 نقاط عن نابولي أقرب منافسيه، ومن المؤكد أن الأفاعي لن يفرط في آي نقاط قادمة من أجل حسم لقب السكوديتو.

على الجانب الأخر يُقدم كومو موسم خيالي وأداء مثالي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 58 نقطة، واستطاع إحراج كبار إيطاليا في أكثر من مُناسبة، وعلى الرغم من هزيمته أمام النيراتزوري في الدور الأول من الدوري، إلا أنه تعادل في أخر لقاء جمع بينهما في كأس إيطاليا، ويسعى الفريق لاستمرار نتائجة الجيدة والمحافظة على مركزه المؤهل إلى دوري الأبطال، لذا من المتوقع أن يكون لقاء قوي ومميز.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كومو وإنتر في الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 12 أبريل 2026، على استاد جوزيبي سينيجاليا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

crest
ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

كوموHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestإنتر
1
جان بوتيز
14
جاكوبو رامون
2
مارك اوليفييه كيمب
28
I. Smolcic
3
أليكس فالي
38
الحسن دياو
10
نيكو باز
33
لوكاس دا كونها
20
مارتن باتورينا
23
ماكسيمو بيروني
11
أناستاسيوس دوفيكاس
1
يان سومر
15
فرانشيسكو آتشيربي
25
مانويل أكانجي
95
أليساندرو باستوني
20
هاكان تشالهان أوغلو
23
نيكولو باريلا
32
فيديريكو ديماركو
2
دينزل دومفريس
7
بيوتر زيلينسكي
9
ماركوس تورام
94
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو

البدلاء

المدرب

  • سيسك فابريجاس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج كومو وإنتر في المباريات الأخيرة

كومو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات كومو وإنتر الأخيرة

كومو

آخر 5 مباريات

إنتر

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب كومو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان