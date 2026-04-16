ما القنوات الناقلة لمباراة كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل إنتر ميامي ضيفًا على كولورادو رابيدز، السبت بملعب إمباور، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي المواصلة بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لوس كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم السبت 18 أبريل على ملعب إمباور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليل الأحد بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في الخمس مباريات الأخيرة