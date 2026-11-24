يحتضن استاد يان بريدل مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين كلوب بروج وليفربول، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة كلوب بروج وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة كلوب بروج وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة كلوب بروج وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، هو الأربعاء 25 نوفمبر 2026، على استاد يان بريدل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 15:00 جان بريدل

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ما القنوات الناقلة لمباراة كلوب بروج وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة كلوب بروج وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة كلوب بروج وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 3 علي سعيد الكعبي

كيف تشاهد مباراة كلوب بروج وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة كلوب بروج وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة كلوب بروج وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج كلوب بروج وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات كلوب بروج وليفربول في المباريات الأخيرة

ترتيب كلوب بروج وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027