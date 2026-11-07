ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب سيلهرست بارك مواجهة قوية تجمع بين كريستال بالاس وليفربول، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب سيلهرست بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء (17:00) مساء بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 8 نوفمبر 2026 - 09:00 سيلهرست بارك

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ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 علي سعيد الكعبي

كيف تشاهد مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج كريستال بالاس وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات كريستال بالاس وليفربول في المباريات الأخيرة

ترتيب كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027