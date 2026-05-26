Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري المؤتمر الأوروبي
team-logoكريستال بالاس
ريد بول أرينا، لايبزيج
team-logoرايو فاليكانو
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كريستال بالاس ضد رايو فاليكانو
كريستال بالاس
رايو فاليكانو
دوري المؤتمر الأوروبي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب "ريد بول أرينا" مباراة الموسم في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الأوروبي وهي المباراة النهائية التي تجمع كلًا من كريستال بالاس ورايو فاييكانو.

رايو فاييكانو أطاح بفريق ستراسبورج الفرنسي في نصف النهائي، بينما تأهل كريستال بالاس على حساب شاختار.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026؟

موعد مباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026، هو الأربعاء 27 مايو 2026، على ملعب ريد بول أرينا الخاص بنادي لايبزيج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

دوري المؤتمر الأوروبي
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
رايو فاليكانو crest
رايو فاليكانو
فاييكانو
crest
دوري المؤتمر الأوروبي - نهائي
ريد بول أرينا، لايبزيج

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الأوروبي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق محمد بركات.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1محمد بركات
TOD TV

كيف تشاهد مباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026

التشكيلات المحتملة كريستال بالاس ضد رايو فاليكانو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أوليفر جلاسنر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إنيغو بيريز

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج كريستال بالاس ورايو فاييكانو في المباريات الأخيرة

بالاس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

فاييكانو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5
إعلان