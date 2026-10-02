ما القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب كرواتيا نظيره الإنجليزي على ملعب "روجيفيكا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان تحقيق الفوز في مجموعة قوية يحتل الإسبان صدارتها برصيد 6 نقاط ويتقاسم الإنجليز والكروات الوصافة برصيد 3 نقاط مع فارق أهداف لصالح رفاق هاري كين.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو السبت 3 أكتوبر 2026 على ملعب "روجيفيكا".

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 3 أكتوبر 2026 - 12:00 Stadion Rujevica





ما القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى علي محمد علي.









beIN SPORTS HD 1 علي محمد علي





التشكيل المتوقع لمباراة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج كرواتيا وإنجلترا في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات كرواتيا وإنجلترا في المباريات الأخيرة









ترتيب كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الثالثة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 إسبانيا إسبانيا 2 2 0 0 7 3 +4 6 ف ف 2 إنجلترا إنجلترا 2 1 0 1 4 3 +1 3 ف خ 3 كرواتيا كرواتيا 2 1 0 1 3 5 -2 3 خ ف 4 تشيكيا تشيكيا 2 0 0 2 1 4 -3 0 خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



