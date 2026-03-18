Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoكالياري
أونيبول دوموس
team-logoنابولي
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كالياري ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب سردينيا أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كالياري ونابولي ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 59 نقطة بعد الفوز على ليتشي بهدفين مقابل هدف في الجولة السابقة، ليحافظ على مركزه الثالث بفارق خمسة نقاط كاملة عن كومو صاحب المركز الرابع، ويقلص الفارق بينه وبين ميلان صاحب الوصافة برصيد 60 نقطة، بينما يتقلص الفارق بينه وبين الصدارة ليصبح 9 نقاط فقط بعد تعادل إنتر مع أتالانتا، وبالتأكيد لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو أو حتى الحفاظ على مقعد من المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال.

بينما يحتل كالياري المركز الـ15 برصيد 30 نقطة، ويحاول الابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط، حيث يفرق بينه وبين أولى مراكز الهبوط 6 نقاط فقط، وبالتأكيد يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كالياري ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كالياري ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كالياري ونابولي في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الجمعة 20 مارس 2026، على استاد سردينيا أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
أونيبول دوموس

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كالياري ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كالياري ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كالياري ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كالياري ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة كالياري ضد نابولي

كالياريHome team crest

4-4-2

التشكيل

3-4-3

Home team crestنابولي
1
إليا كابريل
26
ياري مينا
15
J. Rodriguez
32
زي بيدرو
22
ألبرتو دوسينا
25
ابراهيم سليمانا
2
ماركو باليسترا
8
ميشيل ادوبو
10
جيانلوكا غايتانو
9
سميح كيليكسوي
90
مايكل فولورونشو
1
أليكس ميريت
17
ماتياس أوليفيرا
4
أليساندرو بونجيورنو
31
سام بوكيما
99
أندري زامبو أنغويسا
21
ماتيو بوليتانو
37
ليوناردو سبينازولا
6
بيلي جيلمور
19
راسموس هويلوند
20
إليف إلماس
27
A. Santos

3-4-3

نابوليAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيو بيسكاني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج كالياري ونابولي في المباريات الأخيرة

كالياري
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ مواجهات كالياري ونابولي الأخيرة

كالياري

آخر 5 مباريات

نابولي

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب كالياري ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان
0