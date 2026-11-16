يستعد استاد عبد الله بن خليفة لاستقبال مباراة مهمة تجمع قطر وكوريا الجنوبية في لقاء ودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر وكوريا الجنوبية الودية وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية الودية؟

موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية الودية، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على استاد عبد الله بن خليفة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة مساء (18:00) بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - الجولة 1 17 نوفمبر 2026 - 09:00

المباريات التالية قطر المباريات الودية 09:00 كوريا الجنوبية شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وكوريا الجنوبية الودية؟

تمتلك قنوات الكأس، حقوق بث مباراة قطر وكوريا الجنوبية الودية.

كيف تشاهد مباراة قطر وكوريا الجنوبية الودية عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة قطر وكوريا الجنوبية الودية عبر قنوات الكأس.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة قطر وكوريا الجنوبية الودية

نتائج قطر وكوريا الجنوبية في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات قطر وكوريا الجنوبية في المباريات الأخيرة