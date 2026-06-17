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كأس العالم
team-logoكندا
بي سي بليس
team-logoقطر
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
كندا ضد قطر
كندا
قطر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب القطري يخوض مباراته في الجولة الثانية أمام المضيف كندا بعدما حقق نتيجة إيجابية بالتعادل مع سويسرا 1-1.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026 هو صباح الجمعة 19 يونيو 2026 على ملعب بي سي بليس.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية وقطر، الثانية صباحًا بتوقيت الإمارات.

crest
كأس العالم - المجموعة 2
بي سي بليس

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 2 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDR 
beIN Max 1 
beIN Max 2 
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة قطر وكندا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة كندا ضد قطر

كنداHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-3-3

Home team crestقطر
16
ماكسيم كريبو
13
ديريك كورنيليوس
22
ريتشي لاريا
4
لوك دي فوجرول
2
أليستر جونستون
17
تاجون بوكانان
8
اسماعيل كوني
7
ستيفن أوستاكيو
20
علي أحمد
9
سيل لارين
10
جوناثان ديفيد
1
محمود أبو ندى
16
بوعلام خوخي
2
بيدرو ميجيل
13
أيوب العوي
14
همام الأمين
5
جاسم جابر
4
عيسى لاي
20
أحمد فتحي
11
أكرم عفيف
15
يوسف عبد الرزاق
8
ايدميلسون جونيور

4-3-3

قطرAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيسي مارش

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جولين لوبيتيجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج قطر وكندا في المباريات الأخيرة

كندا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

قطر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب قطر وكندا في مجموعات كأس العالم 2026

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