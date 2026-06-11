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كأس العالم
team-logoقطر
ليفاي
team-logoسويسرا
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
قطر ضد سويسرا
قطر
سويسرا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب القطري يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء قوي ضد المنتخب السويسري الصعب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026 هو يوم السبت 13 يونيو 2026، على ستاد ليفاي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 2
ليفاي

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس وعصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRحسن العيدروس
beIN Max 1
beIN Max 3عصام الشوالي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة قطر ضد سويسرا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جولين لوبيتيجي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مورات ياكين

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج قطر وسويسرا في المباريات الأخيرة

قطر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
1/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

سويسرا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين قطر وسويسرا في المباريات الأخيرة

قطر

المباراة الأخيرة

سويسرا

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

1

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1
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