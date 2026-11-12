ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وأستراليا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب عبدالله بن خليفة مواجهة قوية تجمع بين قطر وأستراليا، ضمن منافسات توقف نوفمبر الدولي في مباراة ودية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة قطر وأستراليا الودية 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة قطر وأستراليا الودية 2026؟

موعد مباراة قطر وأستراليا الودية 2026 هو الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب عبدالله بن خليفة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساء (17:45) مساء بتوقيت السعودية وقطر، السادسة وخمس وأربعين دقيقة (18:45) بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - الجولة 1 13 نوفمبر 2026 - 09:45

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وأستراليا الودية 2026؟

تمتلك شبكة قنوات الكاس، حقوق بث مباراة قطر وأستراليا الودية 2026.

كيف تشاهد مباراة قطر وأستراليا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة قطر وأستراليا الودية 2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

التشكيل المتوقع لمباراة قطر وأستراليا الودية 2026

نتائج قطر وأستراليا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات قطر وأستراليا في المباريات الأخيرة