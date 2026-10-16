ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أرتيميو فرانكي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فيورنتينا وكومو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

كومو يحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فيورنتينا المركز التاسع عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فيورنتينا وكومو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 18 أكتوبر 2026، على استاد أرتيميو فرانكي.

المباريات التالية فيورنتينا الدوري الإيطالي 09:00 كومو شاهد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 09:00 أرتيميو فرانتشي

ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر





التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج فيورنتينا وكومو في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات فيورنتينا وكومو في المباريات الأخيرة





ترتيب فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027



