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الدوري الإيطالي
team-logoفيورنتينا
أرتيميو فرانتشي
team-logoأتالانتا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا ضد أتالانتا
فيورنتينا
أتالانتا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أرتيميو فرانكي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فيورنتينا وأتالانتا في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فيورنتينا وأتالانتا في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الخميس 29 أكتوبر 2026، على ملعب أرتيميو فرانكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا ربع مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 9
أرتيميو فرانتشي


ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيورنتينا وأتالانتا في الكالتشيو من خلالها.



كيف تشاهد مباراة فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة فيورنتينا ضد أتالانتا

4-3-3
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
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أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
4-2-3-1
دافيد دي خيادافيد دي خياVieryVieryرادو دراجوسينرادو دراجوسينأليكس خيمينيزأليكس خيمينيزV. ValdepenasV. Valdepenasنيكولو فاجيولينيكولو فاجيوليشير ندورشير ندورماركو بريشيانينيماركو بريشيانينيteam-logoماتيو بيليغرينوفرانكو ماستانتونوفرانكو ماستانتونواليو نجياليو نجيماركو كارنيسيكيماركو كارنيسيكيثوماس كريستينسينثوماس كريستينسيندافيد زاباكوستادافيد زاباكوستاteam-logoR. Obricنيكولا زاليفسكينيكولا زاليفسكيجوناثان روجوناثان روجيانلوكا غايتانوجيانلوكا غايتانوإيدرسونإيدرسونإليف إلماسإليف إلماستشارلز دي كاتيلاييرتشارلز دي كاتيلاييرنيكولا كرستوفيتشنيكولا كرستوفيتش
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
4-3-3
فيورنتينا

التشكيلة الأساسية

أتالانتا

المدرب

  • باولو فانولي
  • موريتزيو ساري


نتائج فيورنتينا وأتالانتا في المباريات الأخيرة


فيورنتينا

فيورنتينا - المستوى

بيزا
ف3-0
نابولي
ت1-1
جنوى
خ2-1
كومو
خ1-3
إنتر
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
أتالانتا

أتالانتا - المستوى

فينيزيا
ف3-1
بافوس
ف3-1
ميلان
خ3-2
أياكس
خ2-0
فروسينوني
ت4-4
الهدف المسجل (المستقبل)
12/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات فيورنتينا وأتالانتا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

فيورنتيناتعادلأتالانتا
2
1
2
الدوري الإيطالي
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
1
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أتالانتا
أتالانتا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
2
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فيورنتينا
فيورنتينا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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فيورنتينا
فيورنتينا
1
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أتالانتا
أتالانتا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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أتالانتا
أتالانتا
3
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فيورنتينا
فيورنتينا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
أتالانتا badge
أتالانتا
أتالانتا
2
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
3
انتهت
7الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب فيورنتينا وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
87102310+1322
ف
ف
ف
ت
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
8710165+1122
ف
ف
ف
ف
ت
3
روماروماروما
8530196+1318
ت
ف
ت
ت
ف
4
ميلانميلانميلان
8530167+918
ف
ف
ت
ف
ت
5
كوموكوموكومو
8521147+717
ف
ف
ت
خ
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
8422118+314
ف
خ
ت
ف
خ
8
تورينوتورينوتورينو
84131311+213
ف
ف
ف
ت
خ
9
كالياريكالياريكالياري
841369-313
خ
خ
ت
ف
ف
10
نابولينابولينابولي
83231310+311
ت
خ
ف
ت
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
8305914-59
خ
ف
خ
خ
ف
13
بولونيابولونيابولونيا
8224810-28
ف
خ
ف
ت
خ
14
ساسولوساسولوساسوولو
82241216-48
خ
خ
ت
خ
ف
15
مونزامونزامونزا
82151518-37
خ
ف
خ
ف
خ
16
جنوىجنوىجنوى
8215613-77
ف
خ
ف
خ
ت
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
8116918-94
خ
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
19
بارمابارمابارما
8116515-104
خ
خ
خ
ف
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
8107617-113
خ
ف
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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