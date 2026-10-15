ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بييرلويجي بينزو لاستقبال مباراة مهمة تجمع فينيسيا ونابولي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

نابولي يحتل المركز الثامن برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل فينيسا جدول الترتيب دون أي نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فينيسا ونابولي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 17 أكتوبر 2026، على استاد بييرلويجي بينزو.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 09:00 بيير لويجي بينزو

ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر





التشكيل المتوقع لمباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج فينيسا ونابولي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات فينيسا ونابولي في المباريات الأخيرة





ترتيب فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027



