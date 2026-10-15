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الدوري الإيطالي
team-logoفينيسيا
بيير لويجي بينزو
team-logoنابولي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
فينيسيا ضد نابولي
فينيسيا
نابولي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب بييرلويجي بينزو لاستقبال مباراة مهمة تجمع فينيسيا ونابولي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

نابولي يحتل المركز الثامن برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل فينيسا جدول الترتيب دون أي نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فينيسا ونابولي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 17 أكتوبر 2026، على استاد بييرلويجي بينزو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 7
بيير لويجي بينزو

ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة فينيسيا ضد نابولي

3-5-2
فينيسيا crest
فينيسيا
فينيزيا
page.match.formation.title
نابولي crest
نابولي
نابولي
3-4-3
فيليب ستانكوفيتشفيليب ستانكوفيتشرضوان هلهالرضوان هلهالماتياس مورينوماتياس مورينوخوانخوانجويل سكينجتينيجويل سكينجتينيسيمون سومسيمون سومكيكي بيريزكيكي بيريزتوما باسيتشتوما باسيتشانتوني هاينوانتوني هاينوجون يبواهجون يبواهاكور ادامزاكور ادامزأليكس ميريتأليكس ميريتأمير رحمانيأمير رحمانيرافا مارينرافا مارينبينوا بادياشيليبينوا بادياشيليجيوفاني دي لورينزوجيوفاني دي لورينزوكيفين دي بروينكيفين دي بروينستانيسلاف لوبوتكاستانيسلاف لوبوتكاليوناردو سبينازولاليوناردو سبينازولانواه لانجنواه لانجدافيد نيريسدافيد نيريسراسموس هويلوندراسموس هويلوند
نابولي crest
نابولي
نابولي
3-5-2
فينيسيا

التشكيلة الأساسية

نابولي

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري


نتائج فينيسا ونابولي في المباريات الأخيرة


فينيزيا

فينيزيا - المستوى

فروسينوني
خ3-2
فيورنتينا
خ2-4
لاتسيو
خ0-2
RAP
ف1-0
أتالانتا
خ3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
نابولي

نابولي - المستوى

آرسنال
خ0-1
بولونيا
ف1-0
فيورنتينا
ت1-1
فروسينوني
ف3-0
فياريال
خ3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات فينيسا ونابولي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

فينيسياتعادلنابولي
0
2
3
الدوري الإيطالي
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فينيسيا
فينيزيا
0
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نابولي
نابولي
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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نابولي
نابولي
1
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فينيسيا
فينيزيا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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فينيسيا
فينيزيا
0
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نابولي
نابولي
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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نابولي
نابولي
2
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فينيسيا
فينيزيا
0
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
نابولي badge
نابولي
نابولي
1
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فينيسيا
فينيزيا
1
انتهت
1الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب فينيسا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
6510188+1016
ف
ت
ف
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
6510114+716
ف
ف
ت
ف
ف
3
روماروماروما
6420143+1114
ت
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
641163+313
ت
ف
ف
ف
خ
5
ميلانميلانميلان
6330115+612
ت
ف
ت
ت
ف
6
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
632195+411
ت
ف
خ
ت
ف
7
كوموكوموكومو
632196+311
ت
خ
ف
ف
ف
8
نابولينابولينابولي
6312106+410
ف
ت
ف
خ
خ
9
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
631297+210
خ
ف
ت
ف
ف
10
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
63038809
ف
خ
خ
خ
ف
11
ساسولوساسولوساسوولو
6222101008
ت
خ
ف
ت
ف
12
تورينوتورينوتورينو
621379-27
ف
ت
خ
ف
خ
13
ليتشيليتشيليتشي
6204612-66
خ
خ
ف
خ
خ
14
بولونيابولونيابولونيا
612357-25
ف
ت
خ
ت
خ
15
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
6114913-44
خ
خ
خ
خ
ف
16
مونزامونزامونزا
6114915-64
خ
ف
خ
ت
خ
17
جنوىجنوىجنوى
6114511-64
ف
خ
ت
خ
خ
18
بارمابارمابارما
6114410-64
خ
ف
خ
ت
خ
19
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
6114714-74
خ
ت
ف
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
6006516-110
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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