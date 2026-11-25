يستعد ملعب بييرلويجي بينزو لاستقبال مباراة مهمة تجمع فينيسا وبولونيا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فينيسا وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

متى موعد مباراة فينيسا وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فينيسا وبولونيا في الجولة الثالثة عشرة عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الجمعة 27 نوفمبر 2026، على ملعب بييرلويجي بينزو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساءً (23:45) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 13 27 نوفمبر 2026 - 14:45 بيير لويجي بينزو

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ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسا وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فينيسا وبولونيا في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة فينيسا وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فينيسا وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة فينيسا وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج فينيسا وبولونيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فينيسا وبولونيا في المباريات الأخيرة

ترتيب فينيسا وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027