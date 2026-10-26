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الدوري الإيطالي
team-logoفينيسيا
بيير لويجي بينزو
team-logoإنتر
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
فينيسيا ضد إنتر
فينيسيا
إنتر
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد بييرلويجي بينزو لاستقبال مباراة مهمة تجمع فينيسا وإنتر في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فينيسا وإنتر في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على استاد بييرلويجي بينزو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 9
بيير لويجي بينزو


ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فينيسا وإنتر في الكالتشيو من خلالها.



كيف تشاهد مباراة فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة فينيسيا ضد إنتر

3-5-2
فينيسيا crest
فينيسيا
فينيزيا
page.match.formation.title
إنتر crest
إنتر
إنتر
3-5-2
فيليب ستانكوفيتشفيليب ستانكوفيتشخوانخوانرضوان هلهالرضوان هلهالماتياس مورينوماتياس مورينوانتوني هاينوانتوني هاينوكيكي بيريزكيكي بيريزسيمون سومسيمون سومتوما باسيتشتوما باسيتشريدجسيانو هابسريدجسيانو هابساكور ادامزاكور ادامزجون يبواهجون يبواهايفان بروفيديلايفان بروفيديلأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيمانويل أكانجيمانويل أكانجييان بيسيكيان بيسيكهنريك مخيتاريانهنريك مخيتاريانأندي ضيوفأندي ضيوفنيكولو باريلانيكولو باريلاهاكان تشالهان أوغلوهاكان تشالهان أوغلوكارلوس أوجوستوكارلوس أوجوستوماركوس تورامماركوس تورامفرانشيسكو بيو إسبوزيتوفرانشيسكو بيو إسبوزيتو
إنتر crest
إنتر
إنتر
3-5-2
فينيسيا

التشكيلة الأساسية

إنتر

المدرب

  • دافيدي نيكولا
  • كريستيان كيفو


نتائج فينيسا وإنتر في المباريات الأخيرة


فينيزيا

فينيزيا - المستوى

لاتسيو
خ0-2
RAP
ف1-0
أتالانتا
خ3-1
نابولي
ف1-0
جنوى
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
3/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
إنتر

إنتر - المستوى

بارما
ف3-0
كلوب بروج
خ3-4
بولونيا
ف1-3
شاختار
ف1-0
فيورنتينا
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات فينيسا وإنتر في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

فينيسياتعادلإنتر
0
0
5
كأس إيطاليا
إنتر badge
إنتر
إنتر
5
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
فينيسيا badge
فينيسيا
فينيزيا
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
انتهت
2الأهداف المسجلة11
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
87102310+1322
ف
ف
ف
ت
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
8710165+1122
ف
ف
ف
ف
ت
3
روماروماروما
8530196+1318
ت
ف
ت
ت
ف
4
ميلانميلانميلان
8530167+918
ف
ف
ت
ف
ت
5
كوموكوموكومو
8521147+717
ف
ف
ت
خ
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
8422118+314
ف
خ
ت
ف
خ
8
تورينوتورينوتورينو
84131311+213
ف
ف
ف
ت
خ
9
كالياريكالياريكالياري
841369-313
خ
خ
ت
ف
ف
10
نابولينابولينابولي
83231310+311
ت
خ
ف
ت
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
8305914-59
خ
ف
خ
خ
ف
13
بولونيابولونيابولونيا
8224810-28
ف
خ
ف
ت
خ
14
ساسولوساسولوساسوولو
82241216-48
خ
خ
ت
خ
ف
15
مونزامونزامونزا
82151518-37
خ
ف
خ
ف
خ
16
جنوىجنوىجنوى
8215613-77
ف
خ
ف
خ
ت
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
8116918-94
خ
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
19
بارمابارمابارما
8116515-104
خ
خ
خ
ف
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
8107617-113
خ
ف
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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