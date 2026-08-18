ما القنوات الناقلة لمباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف فيلاديلفيا يونيون نظيره إنتر ميامي، الخميس بملعب سوبارو بارك، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الاستمرار بقوة في حملته لإحراز اللقب الذي يحمله في الوقت الحالي بعد أن أحرزه لأول مرة في الموسم الماضي.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الخميس 20 أغسطس على ملعب سوبارو بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - الجولة 20 19 أغسطس 2026 - 19:30 سوبارو بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الخمس مباريات الأخيرة

ترتيب فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026