مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي
فيسيل كوبي ضد الأهلي
فيسيل كوبي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يواجه الأهلي السعودي، نظيره فيسيل كوبي الياباني، في مواجهة قوية ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الأهلي وصل إلى هذا الدور على حساب جوهور بعد الفوز بهدفين لهدف رغم النقص العددي ليؤكد سعيه لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 20 أبريل 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال آسيا النخبة - الأدوار الإقصائية

ما القنوات الناقلة لمباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 1 HD بتعليق عبدالله الغامدي، كما يأتي اللقاء عبر الكأس 5.

كيف تشاهد مباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس. 

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1عبدالله الغامدي
TOD TV
الكأس 5-

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

نتائج فيسيل كوبي والأهلي في المباريات الأخيرة

فيسيل كوبي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5
