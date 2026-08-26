ما القنوات الناقلة لمباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "جروباما أرينا" مواجهة مرتقبة تجمع بين فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027.

وبات طرابزون سبور متابعًا بقوة من الجمهور العربي عامة والمصري على وجه الخصوص بعد الانتقال الكبير لمحمد صلاح نجم الفراعنة إلى صفوفه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027، هو الخميس 27 أغسطس 2026، على ملعب جروباما أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءُ بتوقيت السعودية، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي - النهائي 27 أغسطس 2026 - 14:30 جروباما أرينا

ما القنوات الناقلة لمباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباريات ملحق الدوري الأوروبي الخاصة بطرابزون سبور، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة ON SPORT 1 بتعليق محمود أبو الركب

القنوات الناقلة التعليق ON SPORT 1 محمود أبو الركب

كيف تشاهد مباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورت" ومنصات "كورة بلس".

التشكيل المتوقع لمباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027

التشكيلات المحتملة فيرينتسفاروشي ضد طرابزون سبور التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بالازس بوربيلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فاتح تيكي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

تاريخ فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة