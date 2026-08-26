هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
team-logoفيرينتسفاروشي
جروباما أرينا
team-logoطرابزون سبور
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
طرابزون سبور
فيرينتسفاروشي
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
فيرينتسفاروشي ضد طرابزون سبور

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب "جروباما أرينا" مواجهة مرتقبة تجمع بين فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027.

وبات طرابزون سبور متابعًا بقوة من الجمهور العربي عامة والمصري على وجه الخصوص بعد الانتقال الكبير لمحمد صلاح نجم الفراعنة إلى صفوفه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027، هو الخميس 27 أغسطس 2026، على ملعب جروباما أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءُ بتوقيت السعودية، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
فيرينتسفاروشي crest
فيرينتسفاروشي
فيرينتسفاروشي
طرابزون سبور crest
طرابزون سبور
طرابزون سبور
crest
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي - النهائي
جروباما أرينا

ما القنوات الناقلة لمباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباريات ملحق الدوري الأوروبي الخاصة بطرابزون سبور، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة ON SPORT 1 بتعليق محمود أبو الركب

القنوات الناقلةالتعليق
ON SPORT 1محمود أبو الركب
 
 

كيف تشاهد مباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورت" ومنصات "كورة بلس".

التشكيل المتوقع لمباراة فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في إياب الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027

التشكيلات المحتملة فيرينتسفاروشي ضد طرابزون سبور

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بالازس بوربيلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فاتح تيكي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

فيرينتسفاروشي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

طرابزون سبور
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ فيرينتسفاروشي وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

فيرينتسفاروشي

آخر 3 مباريات

طرابزون سبور

2

انتصاران

0

تعادل

1

انتصار

4

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
1/3
إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل