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دوري أبطال أوروبا
team-logoفياريال
لا سيراميكا
team-logoباريس سان جيرمان
شاهد على beIN SPORTS 3
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
فياريال ضد باريس سان جيرمان
فياريال
باريس سان جيرمان
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا
اليونان
المغرب
الجزائر
ألمانيا
مصر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب لا سيراميكا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين فياريال وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 على ملعب لا سيراميكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
لا سيراميكا
المباريات التالية
فياريال

فياريال

دوري أبطال أوروبا

03 نوفمبر 2026

سان جيرمان

سان جيرمان

ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، للتعليق على مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

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عامر الخوذيري

كيف تشاهد مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

التشكيلات المحتملة فياريال ضد باريس سان جيرمان

4-4-2
فياريال crest
فياريال
فياريال
التشكيل
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4-3-3
بيتر جولاكسيبيتر جولاكسيسيرجي كاردوناسيرجي كاردوناباو نافاروباو نافاروسانتياغو مورينوسانتياغو مورينوريناتو فيجاريناتو فيجابابي جايبابي جايألبرتو موليروألبرتو موليروتاجون بوكانانتاجون بوكانانسانتي كوميسانياسانتي كوميسانياجيورج ميكوتادزيجيورج ميكوتادزيتاني أولواسييتاني أولواسييماتفي سافونوفماتفي سافونوفوليان باتشووليان باتشوإيليا زابارنيإيليا زابارنيأشرف حكيميأشرف حكيميلوكاس هيرنانديزلوكاس هيرنانديزفيتينيافيتينيافابيان رويزفابيان رويزجواو نيفيسجواو نيفيسفيران توريسفيران توريسميكا غودتسميكا غودتسديزيري دويديزيري دوي
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4-4-2
فياريال

التشكيلة الأساسية

باريس سان جيرمان

المدرب

  • إنيغو بيريز
  • لويس إنريكي

نتائج فياريال وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة

فياريال

فياريال - المستوى

إلتشي
ت0-0
ليفربول
خ4-3
فالنسيا
ف1-2
CDM
ف0-5
إسبانيول
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
سان جيرمان

سان جيرمان - المستوى

مان سيتي
ف2-4
ستراسبورج
ف1-3
برشلونة
ف4-2
ليون
ف2-0
لوهافر
ف1-5
الهدف المسجل (المستقبل)
18/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات فياريال وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة

ترتيب فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
3300145+99
ف
ف
ف
2
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
3300123+99
ف
ف
ف
3
ليفربولليفربولليفربول
3300127+59
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
3300105+59
ف
ف
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
330074+39
ف
ف
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
321072+57
ت
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
321062+47
ت
ف
ف
8
برشلونةبرشلونةبرشلونة
3201116+56
خ
ف
ف
9
كوموكوموكومو
3201105+56
ف
خ
ف
10
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
320195+46
ف
خ
ف
11
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
320196+36
ف
ف
خ
12
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
320174+36
خ
ف
ف
13
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
320154+16
ف
خ
ف
14
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
3120105+55
ت
ت
ف
15
روماروماروما
311185+34
ف
خ
ت
16
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
311143+14
ت
ف
خ
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
311143+14
خ
ف
ت
18
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
31112204
ف
خ
ت
19
فياريالفياريالفياريال
31028803
خ
ف
خ
20
إنترإنترإنتر
310256-13
ف
خ
خ
20
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
310256-13
خ
خ
ف
22
نابولينابولينابولي
310257-23
ف
خ
خ
23
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
310269-33
ف
خ
خ
24
لاسكلاسكLAS
310269-33
ف
خ
خ
25
صباحصباحSAB
310236-33
خ
ف
خ
26
فينوردفينوردفينورد
310248-43
خ
ف
خ
27
لانسلانسلانس
310237-43
خ
خ
ف
28
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
310249-53
خ
ف
خ
29
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
310238-53
خ
خ
ف
29
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
310238-53
خ
ف
خ
31
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
302139-62
ت
خ
ت
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
301247-31
ت
خ
خ
33
فايكينجفايكينجVIK
301259-41
خ
ت
خ
34
بورتوبورتوبورتو
300326-40
خ
خ
خ
35
ليلليلليل
3003410-60
خ
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
3003113-120
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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