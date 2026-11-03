ما القنوات الناقلة لمباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن مجمع شكري سراج أوغلو الرياضي مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين فنربخشة وليفربول، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 4 نوفمبر 2026 على مجمع شكري سراج أوغلو الرياضي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء (20:45) مساء السعودية، العاشرة إلا ربع مساء (21:45) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 12:45 شكري سراج أوغلو

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ما القنوات الناقلة لمباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 4 عصام الشوالي

كيف تشاهد مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج فنربخشة وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فنربخشة وليفربول في المباريات الأخيرة

ترتيب فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027