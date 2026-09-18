ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بينيتو ستيربي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027.

كومو يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط بينما يحتل فروزينوني المضيف المركز السابع برصيد 7 نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فروزينوني وكومو في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 20 سبتمبر 2026، على استاد بينيتو ستيربي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 09:00 بينيتو ستيرب

ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج فروزينوني وكومو في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات فروزينوني وكومو في المباريات الأخيرة





ترتيب فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027







