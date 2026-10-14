ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بينيتو ستيربي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فروزينوني وساسوولو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

فروزينوني يحتل المركز التاسع برصيد 10 نقاط، بينما يحتل ساسوولو المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فروزينوني وساسوولو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الجمعة 16 أكتوبر 2026، على استاد بينيتو ستيربي.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 7 16 أكتوبر 2026 - 14:45 بينيتو ستيرب

ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر





التشكيل المتوقع لمباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج فروزينوني وساسوولو في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات فروزينوني وساسوولو في المباريات الأخيرة





ترتيب فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027



