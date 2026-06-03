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المباريات الودية
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لا بوجوار
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وساحل العاج الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
فرنسا ضد كوت ديفوار
فرنسا
كوت ديفوار

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وساحل العاج الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب الفرنسي مباراته الودية ضد ضيفه ساحل العاج بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب ديدييه ديشان يسعى للوصول لبروفة شبيهة بما سيمر به منتخب الديكة أمام السنغال، ولذلك وقع اختياره على المدرسة الإيفوارية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وساحل العاج الودية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فرنسا وساحل العاج الودية 2026؟

موعد مباراة فرنسا وساحل العاج الودية 2026 هو يوم الخميس 4 يونيو 2026، على ستاد لا بوجوار.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - مباريات دولية ودية
لا بوجوار

ما القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

كيف تشاهد مباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
TOD-
beIN Sports 1أحمد البلوشي

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وساحل العاج الودية 2026

التشكيلات المحتملة فرنسا ضد كوت ديفوار

فرنساHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestكوت ديفوار
16
مايك ماينان
15
إبراهيما كوناتي
5
جول كوندي
4
دايوت أوباميكانو
3
لوكاس ديجني
11
ميكايل أوليسيه
24
ريان شرقي
8
أوريلين تشواميني
13
نجولو كانتي
10
كيليان مبابي
9
ماركوس تورام
1
يحيى فوفانا
3
غيسلان كونان
2
عصمان ديوماندي
21
إيفان نديكا
17
جويلا دوي
6
سيكو فوفانا
8
فرانك كيسييه
18
ابراهيم سنغاري
12
إيلي واهي
11
يان ليوناردو
19
نيكولاس بيبي

4-3-3

كوت ديفوارAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ديدييه ديشان

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إيميرسي فاي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج فرنسا وساحل العاج في المباريات الأخيرة

فرنسا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

كوت ديفوار
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات فرنسا وساحل العاج في المباريات الأخيرة

فرنسا

آخر 3 مباريات

كوت ديفوار

2

انتصاران

1

تعادل

0

انتصار

5

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/3
سجل كلا الفريقين
1/3
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