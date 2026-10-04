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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoفرنسا
دو فرانس
team-logoبلجيكا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
فرنسا ضد بلجيكا
فرنسا
بلجيكا
فرنسا
بلجيكا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب فرنسا نظيره البلجيكي على ملعب "ستاد دو فرانس" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

المباراة تأتي بينما يحتل الفرنسيون صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، وفي الوصافة تأتي بلجيكا برصيد 6 نقاط.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الإثنين 5 أكتوبر 2026 على ملعب "ستاد دو فرانس".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى علي سعيد الكعبي.



beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

علي سعيد الكعبي


التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة فرنسا ضد بلجيكا

المدرب

  • زين الدين زيدان


نتائج فرنسا وبلجيكا في المباريات الأخيرة


فرنسا

فرنسا - المستوى

إسبانيا
خ0-2
إنجلترا
خ4-6
تركيا
ف0-1
بلجيكا
ف0-1
إيطاليا
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
بلجيكا

بلجيكا - المستوى

أمريكا
ف1-4
إسبانيا
خ2-1
إيطاليا
ف0-2
فرنسا
خ0-1
تركيا
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
10/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات فرنسا وبلجيكا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

فرنساتعادلبلجيكا
5
0
0
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
0
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
1
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
1
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
2
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
2
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
0
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
1
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
0
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
2
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
3
انتهت
9الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الأولى

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
فرنسافرنسافرنسا
321031+27
ت
ف
ف
2
بلجيكابلجيكابلجيكا
320151+46
ف
خ
ف
3
إيطالياإيطالياإيطاليا
311154+14
ت
ف
خ
4
تركياتركياتركيا
300318-70
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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