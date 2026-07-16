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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإنجلترا في تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
فرنسا ضد إنجلترا
فرنسا
إنجلترا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإنجلترا في تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

مباراة قوية حتى إن لم تكن حاسمة في اللقب، ستجمع بين فرنسا وإنجلترا لحساب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2026.

فرنسا تدخل هذه المباراة بعد الهزيمة بهدفين نظيفين من إسبانيا في نصف النهائي، وإنجلترا هزمت من الأرجتتين بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإنجلترا في تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2026؟

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2026 هو منتصف ليل الأحد 19 يوليو 2026 على ملعب "ميامي".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة صباحًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - برونز
هارد روك

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإنجلترا في تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 و وbeIN Max 2 و  وbeIN Max 3  وbeIN Max 4 بتعليق عربي بجانب قناة 5 beIN Max بتعليق إنجليزي  وbeIN Max 6 بتعليق فرنسي.

كيف تشاهد مباراة فرنسا وإنجلترا في تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فرنسا وإنجلترا في تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالمعلق
TOD 
beIN 4K HDR 
beIN Max 1 
beIN Max 2 
beIN Max 3 
beIN Max 4 

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وإنجلترا في تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2026

نتائج فرنسا وإنجلترا في المباريات الأخيرة

فرنسا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

إنجلترا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين فرنسا وإنجلترا في المباريات الأخيرة

فرنسا

آخر 5 مباريات

إنجلترا

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

8

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5
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