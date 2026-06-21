ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب العراقي يواجه نظيره الفرنسي في الجولة الثانية في مباريات المجموعة التاسعة من كأس العالم 2026.

وكان أسود الرافدين قد خسروا أمام النرويج في الجولة الأولى، بينما فازت فرنسا على السنغال.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 على ملعب "لينكولن فاينانشال" في فيلادلفيا الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت السعودية والعراق، الواحدة صباحًا بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 9 لينكولن فاينانشال فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق عامر الخوذيري وحفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR عامر الخوذيري beIN Max 2 beIN Max 4 حفيظ دراجي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا والعراق في كأس العالم 2026

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نتائج فرنسا والعراق في المباريات الأخيرة

ترتيب فرنسا والعراق في مجموعات كأس العالم 2026