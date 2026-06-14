ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الفرنسي يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء معقد ضد منتخب السنغال.

وتعيد المواجهة الذكريات لافتتاح كأس العالم 2002 حينما حقق أسود التيرانجا المفاجأة بالفوز بهدف نظيف على حامل اللقب آنذاك، الديوك الفرنسية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق خليل البلوشي ومحمد بركات.

كيف تشاهد مباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR خليل البلوشي beIN Max 1 beIN Max 3 محمد بركات TOD

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة فرنسا ضد السنغال التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ديدييه ديشامب التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بابي ثياو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج فرنسا والسنغال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين فرنسا والسنغال في المباريات الأخيرة

فرنسا المباراة الأخيرة السنغال 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار فرنسا 0 - 1 السنغال 0 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

ترتيب فرنسا والسنغال في مجموعات كأس العالم 2026