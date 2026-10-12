ما القنوات الناقلة لمباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد ليسي أرينا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين فايكنج وبايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على استاد ليسي أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 Lyse Arena





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ما القنوات الناقلة لمباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.





beIN SPORTS HD 7 حسن العيدروس





كيف تشاهد مباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027









نتائج فايكنج وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات فايكنج وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة









ترتيب فايكنج وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027







