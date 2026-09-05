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الدوري الإسباني
team-logoفالنسيا
ميستايا
team-logoبرشلونة
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
فالنسيا ضد برشلونة
فالنسيا
برشلونة
الدوري الإسباني

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف فالنسيا نظيره برشلونة في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من مباريات الدوري الإسباني 2026-2027 وذلك على ملعب ميستايا.

وستكون كل الأنظار منصبة على المباراة خصوصا بعد تعثر ريال مدريد أمام ريال بيتيس بالهزيمة بهدف دون مقابل.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم الأحد 6 سبتمبر 2026، على استاد ميستايا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني
فالنسيا crest
فالنسيا
فالنسيا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
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الدوري الإسباني - الجولة 4
ميستايا

ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2حفيظ دراجي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027

التشكيلات المحتملة فالنسيا ضد برشلونة

فالنسياHome team crest

5-3-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرشلونة
1
ستول ديميتريفسكي
21
خيسوس فازكيز
5
سيزار تاريجا
22
أرناو مارتينيز
4
مختار دياخابي
24
بابلو مافيو
23
فيليب أغرينيك
8
خافيير غيرا
18
بيبيلو
9
هوجو دورو
39
R. Sato
1
جوان جارسيا
24
إيريك جارسيا
18
جيرارد مارتن
12
تشافي إسبارت
5
باو كوبارسي
8
بيدري
10
لامين يامال
22
مارك بيرنال
7
فيرمين لوبيز
17
انتوني جوردون
11
رافينيا

4-2-3-1

برشلونةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كارلوس كوربيران

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج فالنسيا وبرشلونة في المباريات الأخيرة

فالنسيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
19/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ فالنسيا وبرشلونة في المباريات الأخيرة

فالنسيا

آخر 5 مباريات

برشلونة

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

21
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027

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