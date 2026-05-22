أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "ميستايا" مباراة لحساب الجولة 38 من الدوري الإسباني 2025-2026 والتي تجمع فالنسيا بالضيف برشلونة.

لا تملك المباراة أي أهمية على الصعيد الرقمي بالنسبة لبرشلونة الذي حسم اللقب، لكن أهميتها تكمن في أنها قد تقود فالنسيا للتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي حال تعثر خيتافي ورايو فاييكانو في الجولة الأخيرة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني  2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 23 مايو 2026، على ملعب ميستايا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني  2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلة | التعليق
beIN SPORTS 2
TOD TV

كيف تشاهد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

4-4-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرشلونة
1
ستول ديميتريفسكي
12
تيري كوريا
4
أوناي نونييز
5
سيزار تاريجا
21
خيسوس فازكيز
11
لويس ريوخا
16
دييجو لوبيز
23
فيليب أغرينيك
2
غويدو رودريجيز
8
خافيير غيرا
9
هوجو دورو
13
جوان جارسيا
23
جول كوندي
2
جواو كانسيلو
18
جيرارد مارتن
24
إيريك جارسيا
11
رافينيا
8
بيدري
14
ماركوس راشفورد
22
مارك بيرنال
6
جافي
9
روبرت ليفاندوفسكي

المدرب

  • كارلوس كوربيران

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج فالنسيا وبرشلونة في المباريات الأخيرة

فالنسيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات فالنسيا وبرشلونة في المباريات الأخيرة

فالنسيا

آخر 5 مباريات

برشلونة

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

24
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

