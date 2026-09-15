ما القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف غزل المحلة نظيره الزمالك على ستاد "المحلة" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري المصري 2026-2027.

الزمالك حقق 3 انتصارات من 4 مباريات، ويبحث عن استمرارية الأداء الجيد تحت قيادة مدربه معتمد جمال.





أما غزل المحلة، فحقق نقطة وحيدة ويحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري المصري ويريد أن يحقق نتيجة إيجابية تنتشله من القاع.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027 هو الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ستاد "المحلة".

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري المصري الممتاز - الجولة 5 16 سبتمبر 2026 - 13:00 استاد غزل المحلة





ما القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت بلال علام للتعليق على المباراة عبر ON SPORT.







ON SPORT بلال علام





كيف تشاهد مباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027









نتائج غزل المحلة والزمالك في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات غزل المحلة والزمالك في المباريات الأخيرة









ترتيب غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027







