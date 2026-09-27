ما القنوات الناقلة لمباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة المنتخب العماني أمام نظيره الكويتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

المنتخب العماني يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة الإيمان بحظوظه في التأهل، بينما يلعب الكويتيون المباراة تحصيل حاصل بعد ضمان الخروج رسميا.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.





كأس الخليج - الجولة 3 29 سبتمبر 2026 - 13:30





ما القنوات الناقلة لمباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" حتى الآن.







الشارقة الرياضية محمد الهنائي



الكويت الرياضية أحمد الكعبي



عمان الرياضية علي خلف الشمري

التشكيل المتوقع لمباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل المنتخب الكويتي المتوقع أمام عمان





حراسة المرمى سعيد الحوشان خط الدفاع راشد الدوسري - يوسف الحقان - عبد العزيز مهران - محسن فلاح خط الوسط خالد المرشد - عذبي شهاب - ناصر فالح خط الهجوم محمد دحام - يوسف ناصر - القنيني





تشكيل عمان المتوقع أمام المنتخب الكويتي





حراسة المرمى إبراهيم المخيني خط الدفاع غانم الحبشي - خالد الغطريفي - مصعب الشقصي - أحمد الكعبي خط الوسط حارب السعدي - سلطان المرزوق - عبد الله فواز خط الهجوم ناصر الرواحي - جميل اليحمدي - عصام الصبحي

نتائج عمان والكويت في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات عمان والكويت في المباريات الأخيرة









ترتيب عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





المجموعة أ المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 السعودية السعودية 2 2 0 0 4 0 +4 6 ف ف 2 العراق العراق 2 1 1 0 4 3 +1 4 ف ت 3 عمان عمان 2 0 1 1 1 4 -3 1 خ ت 4 الكويت الكويت 2 0 0 2 2 4 -2 0 خ خ الجولة القادمة



