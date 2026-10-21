ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب بابارا بارك مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين طرابزون سبور وهارتس في الجولة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 هو الخميس 22 أكتوبر 2026 على ملعب بابارا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء (19:45) بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع (20:45) بتوقيت الإمارات.





دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 2 22 أكتوبر 2026 - 12:45 بابارا بارك





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ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، معلقا على مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.





beIN SPORTS HD 2 عامر الخوذيري





كيف تشاهد مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة طرابزون سبور وهارتس في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027









نتائج طرابزون سبور وهارتس في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات طرابزون سبور وهارتس في المباريات الأخيرة









ترتيب طرابزون سبور وهارتس في الدوري التركي 2026-2027



