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الدوري التركي الممتاز
team-logoطرابزون سبور
بابارا بارك
team-logoغازي عنتاب
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
طرابزون سبور ضد غازي عنتاب
طرابزون سبور
غازي عنتاب
الدوري التركي الممتاز
تركيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب بابارا بارك مواجهة قوية تجمع بين طرابزون سبور وغازي عنتاب في الجولة العاشرة من الدوري التركي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي 2026-2027 هو الأحد 1 نوفمبر 2026 على ملعب بابارا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري التركي الممتاز - الجولة 10
بابارا بارك
المباريات التالية
طرابزون سبور

طرابزون سبور

الدوري التركي الممتاز

01 نوفمبر 2026

غازي عنتاب

غازي عنتاب

ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس خليل البلوشي معلقا على مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

خليل البلوشي

كيف تشاهد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي 2026-2027

التشكيلات المحتملة طرابزون سبور ضد غازي عنتاب

المدرب

  • توماس رايس

نتائج طرابزون سبور وغازي عنتاب في المباريات الأخيرة

طرابزون سبور

طرابزون سبور - المستوى

سامسون سبور
ف0-3
كوبس
ف2-4
بشكتاش
ف2-0
هارتس
ف2-0
ريزة سبور
ف3-4
الهدف المسجل (المستقبل)
15/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
غازي عنتاب

غازي عنتاب - المستوى

كوجالي سبور
خ2-0
كوروم بلديسبور
خ0-3
اسطنبول باشاك شهير
خ2-1
إيرزوروم سبور
خ1-3
ESK
ف0-4
الهدف المسجل (المستقبل)
6/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات طرابزون سبور وغازي عنتاب في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

طرابزون سبورتعادلغازي عنتاب
3
2
0
الدوري التركي الممتاز
غازي عنتاب badge
غازي عنتاب
غازي عنتاب
1
طرابزون سبور badge
طرابزون سبور
طرابزون سبور
2
انتهت
الدوري التركي الممتاز
طرابزون سبور badge
طرابزون سبور
طرابزون سبور
1
غازي عنتاب badge
غازي عنتاب
غازي عنتاب
1
انتهت
الدوري التركي الممتاز
طرابزون سبور badge
طرابزون سبور
طرابزون سبور
3
غازي عنتاب badge
غازي عنتاب
غازي عنتاب
2
انتهت
الدوري التركي الممتاز
غازي عنتاب badge
غازي عنتاب
غازي عنتاب
0
طرابزون سبور badge
طرابزون سبور
طرابزون سبور
0
انتهت
الدوري التركي الممتاز
طرابزون سبور badge
طرابزون سبور
طرابزون سبور
4
غازي عنتاب badge
غازي عنتاب
غازي عنتاب
2
انتهت
10الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
108112312+1125
ف
ف
ف
ف
خ
2
آميد سبورتيفآميد سبورتيفآميد سبورتيف
96212010+1020
ف
ف
ت
ف
ف
3
طرابزون سبورطرابزون سبورطرابزون سبور
9612228+1419
ف
ف
ف
ف
خ
4
بشكتاشبشكتاشبشكتاش
96031810+818
ف
خ
ف
خ
ف
5
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
105142410+1416
خ
خ
ف
ف
ف
6
كوروم بلديسبوركوروم بلديسبوركوروم بلديسبور
105142116+516
ف
خ
ف
ف
خ
7
قاسم باشاقاسم باشاقاسم باشا
9441139+416
ف
ف
خ
ت
ف
8
كوجالي سبوركوجالي سبوركوجالي سبور
10514119+216
ت
ف
خ
خ
ف
9
جوزتيبيجوزتيبيجوزتيبي
104332117+415
ف
ف
ف
ف
ت
10
إيرزوروم سبورإيرزوروم سبورإيرزوروم سبور
10424915-614
خ
ف
ف
ت
ف
11
ألانيا سبورألانيا سبورألانيا سبور
9333911-212
خ
خ
ت
ف
ت
12
اسطنبول باشاك شهيراسطنبول باشاك شهيراسطنبول باشاك شهير
93241214-211
خ
ف
ت
ف
خ
13
ريزة سبورريزة سبورريزة سبور
103251115-411
ت
خ
خ
خ
ت
14
غازي عنتابغازي عنتابغازي عنتاب
9225915-68
خ
خ
خ
خ
ت
15
قونيا سبورقونيا سبورقونيا سبور
10226613-78
خ
ف
خ
ت
ت
16
جنتشلربيرليجيجنتشلربيرليجيجنتشلربيرليجي
9225718-118
خ
خ
ت
خ
خ
17
سامسون سبورسامسون سبورسامسون سبور
9117821-134
خ
خ
خ
خ
خ
18
أيوب سبورأيوب سبورأيوب سبور
9108223-213
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
تصفيات دوري الأبطال
تصفيات يويفا
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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