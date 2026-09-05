ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف طرابزون سبور نظيره جنتشلربيرليجي في الدوري التركي في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من عمر موسم 2026-2027 وذلك على ملعب بابارا بارك.

وستكون كل الأنظار منصبة على المباراة خصوصا بعد تعثر طرابزون سبور في الجولة الماضية أمام أميد سبور بهدفين مقابل هدف.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم الأحد 6 سبتمبر 2026، على استاد بابارا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 4 6 سبتمبر 2026 - 10:15 ميستايا

ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 5 لبث المباراة بتعليق منتصر الأزهري.

كيف تشاهد مباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027

نتائج طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في المباريات الأخيرة

تاريخ طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في المباريات الأخيرة

ترتيب طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027