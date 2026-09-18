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الدوري التركي الممتاز
team-logoطرابزون سبور
بابارا بارك
team-logoجلطة سراي
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وجلطة سراي في الدوري التركي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

القنوات الناقلة
طرابزون سبور ضد جلطة سراي
طرابزون سبور
جلطة سراي
الدوري التركي الممتاز
محمد صلاح
تركيا
مصر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وجلطة سراي في الدوري التركي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي طرابزون سبور نظيره جلطة سراي على ملعب "بابارا بارك" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري التركي 2026-2027.

جلطة سراي المتصدر حقق بداية رائعة في الدوري التركي عكس الأزمات التي سبقت الموسم، ولم يفقد إلا نقطتين حتى الآن.

بينما يبحث طرابزون سبور بقيادة نجمه محمد صلاح صاحب المركز التاسع عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الضيف الثقيل.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة طرابزون سبور وجلطة سراي في الدوري التركي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة طرابزون سبور وجلطة سراي في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة طرابزون سبور وجلطة سراي في الدوري التركي 2026-2027 هو السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب "بابارا بارك".

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري التركي الممتاز - الجولة 6
بابارا بارك


ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وجلطة سراي في الدوري التركي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم يتم تحديد معلق مباراة طرابزون سبور وجلطة سراي في الدوري التركي حتى الآن.. وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.



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كيف تشاهد مباراة طرابزون سبور وجلطة سراي في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة طرابزون سبور وجلطة سراي في الدوري التركي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة طرابزون سبور وجلطة سراي في الدوري التركي 2026-2027


التشكيلات المحتملة طرابزون سبور ضد جلطة سراي

المدرب

  • توماس رايس


نتائج طرابزون سبور وجلطة سراي في المباريات الأخيرة


طرابزون سبور

طرابزون سبور - المستوى

اسطنبول باشاك شهير
ف2-1
فيرينتسفاروشي
خ4-0
آميد سبورتيف
خ2-1
جنتشلربيرليجي
ف5-0
قونيا سبور
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
جلطة سراي

جلطة سراي - المستوى

إيرزوروم سبور
ف0-4
جوزتيبي
ف3-2
اسطنبول باشاك شهير
ف2-3
سبورتينج
خ3-1
كوجالي سبور
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات طرابزون سبور وجلطة سراي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

طرابزون سبورتعادلجلطة سراي
1
1
3
الدوري التركي الممتاز
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
2
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
1
انتهت
السوبر التركي
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جلطة سراي
جلطة سراي
4
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
1
انتهت
الدوري التركي الممتاز
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جلطة سراي
جلطة سراي
0
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
0
انتهت
كأس تركيا
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
0
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جلطة سراي
جلطة سراي
3
انتهت
الدوري التركي الممتاز
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
0
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جلطة سراي
جلطة سراي
2
انتهت
3الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب طرابزون سبور وجلطة سراي في الدوري التركي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
5410136+713
ف
ف
ف
ف
ت
2
بشكتاشبشكتاشبشكتاش
5401124+812
ف
ف
ف
خ
ف
3
آميد سبورتيفآميد سبورتيفآميد سبورتيف
5311125+710
ف
ت
ف
خ
ف
4
قاسم باشاقاسم باشاقاسم باشا
523075+29
ف
ت
ت
ف
ت
5
كوجالي سبوركوجالي سبوركوجالي سبور
530254+19
خ
ف
ف
ف
خ
6
ريزة سبورريزة سبورريزة سبور
530254+19
ف
خ
ف
خ
ف
7
غازي عنتابغازي عنتابغازي عنتاب
522175+28
ت
ف
خ
ف
ت
8
ألانيا سبورألانيا سبورألانيا سبور
522165+18
ت
ف
خ
ف
ت
9
طرابزون سبورطرابزون سبورطرابزون سبور
521295+47
خ
ف
خ
ف
ت
10
كوروم بلديسبوركوروم بلديسبوركوروم بلديسبور
52121210+27
ف
ف
خ
خ
ت
11
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
521286+27
ت
خ
ف
ف
خ
12
جنتشلربيرليجيجنتشلربيرليجيجنتشلربيرليجي
521259-47
خ
خ
ت
ف
ف
13
اسطنبول باشاك شهيراسطنبول باشاك شهيراسطنبول باشاك شهير
5113611-54
خ
خ
ت
خ
ف
14
سامسون سبورسامسون سبورسامسون سبور
5113611-54
خ
خ
خ
ف
ت
15
إيرزوروم سبورإيرزوروم سبورإيرزوروم سبور
5113211-94
خ
ف
ت
خ
خ
16
قونيا سبورقونيا سبورقونيا سبور
510448-43
ف
خ
خ
خ
خ
17
أيوب سبورأيوب سبورأيوب سبور
510428-63
خ
خ
ف
خ
خ
18
جوزتيبيجوزتيبيجوزتيبي
5023913-42
ت
خ
خ
خ
ت
دوري الأبطال
تصفيات دوري الأبطال
تصفيات يويفا
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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