يحتضن ملعب بابارا بارك مواجهة قوية تجمع بين طرابزون سبور وأيوب سبور في الجولة الثانية عشر من الدوري التركي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة طرابزون سبور وأيوب سبور في الدوري التركي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة طرابزون سبور وأيوب سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة طرابزون سبور وأيوب سبور في الدوري التركي 2026-2027 هو الأحد 22 نوفمبر 2026 على ملعب بابارا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري التركي الممتاز - الجولة 12 22 نوفمبر 2026 - 11:00 بابارا بارك

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ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وأيوب سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة طرابزون سبور وأيوب سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، أحمد البلوشي للتعليق على مباراة طرابزون سبور وأيوب سبور في الدوري التركي 2026-2027.

beIN SPORTS HD 3 أحمد البلوشي

كيف تشاهد مباراة طرابزون سبور وأيوب سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة طرابزون سبور وأيوب سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة طرابزون سبور وأيوب سبور في الدوري التركي 2026-2027

نتائج طرابزون سبور وأيوب سبور في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات طرابزون سبور وأيوب سبور في المباريات الأخيرة

ترتيب طرابزون سبور وأيوب سبور في الدوري التركي 2026-2027