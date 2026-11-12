ما القنوات الناقلة لمباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب رايكو ميتيتش مواجهة قوية تجمع بين صربيا وألمانيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب رايكو ميتيتش.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

المباريات التالية صربيا دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول 14:45 ألمانيا شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.

beIN SPORTS HD 3 عصام الشوالي

كيف تشاهد مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

نتائج صربيا وألمانيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات صربيا وألمانيا في المباريات الأخيرة

ترتيب صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027