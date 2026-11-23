يحتضن استاد راشد مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين شباب الأهلي والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

القادسية حققت 3 انتصارات في أربع مباريات خلال البطولة، ويبحث عن تجاوز مرحلة الدوري.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة شباب الأهلي والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة شباب الأهلي والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة شباب الأهلي والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على استاد راشد.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة (20:00) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 11:00

ما القنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المواجهة.

كما أنّ قنوات الكأس تذيع المباراة وتحديدًا عبر قناة الكأس 6.

من معلق مباراة شباب الأهلي والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، أحمد البلوشي، معلقا على مباراة شباب الأهلي والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

بينما يٌعلق خليل البلوشي على المواجهة عبر الكأس 6.

beIN SPORTS HD 2 أحمد البلوشي الكأس 6 خليل البلوشي

كيف تشاهد مباراة شباب الأهلي والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة شباب الأهلي والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة شباب الأهلي والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

نتائج شباب الأهلي والقادسية في المباريات الأخيرة

ترتيب شباب الأهلي والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027