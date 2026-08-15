ما القنوات الناقلة لمباراة شالكه وريال مدريد الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض ريال مدريد اختبارًا وديًا جديدًا عندما يلتقي نظيره شالكه الألماني، مساء الأحد، على ملعب فيلتينس أرينا، ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي 2026-2027، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق إلى مواصلة رفع جاهزيته الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويمثل الموسم المقبل فرصة لريال مدريد ومدربه جوزيه مورينيو كي يعود لمنصات التتويج والدخول بقوة في سباق المنافسة على البطولات المحلية وال

وفي التقرير الآتي نستعرض القنوات الناقلة لمباراة شالكه وريال مدريد الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

ما القنوات الناقلة لمباراة شالكه وريال مدريد الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك stc tv الرياضية حقوق بث مباراة شالكه وريال مدريد الودية.. وخصصت الشبكة لمباراة شالكه وريال مدريد الودية التحضرية لموسم 2026-2027 قناة 1 stc tv sports HD.

كيف تشاهد مباراة شالكه وريال مدريد الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة شالكه وريال مدريد الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق stc tv.

من معلق مباراة شالكه وريال مدريد الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

اختارت شبكة stc tv المعلق عبدالله الحربي للتعليق على مواجهة شالكه وريال مدريد الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

متى موعد مباراة شالكه وريال مدريد الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة شالكه وريال مدريد الودية التحضرية لموسم 2026-2027، هو الأحد 16 أغسطس 2026، على ملعب فيلتينس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) بتوقيت السعودية، السابعة (19:00) بتوقيت الإمارات.

