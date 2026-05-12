Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الأمريكي
team-logoسينسيناتي
تي كيو إل
team-logoإنتر ميامي
شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
سينسيناتي ضد إنتر ميامي
سينسيناتي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف استاد تي كيو إل مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين سينسيناتي وإنتر ميامي، لحساب الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم 2026.

ويريد إنتر ميامي الاستمرار بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الخميس 14 مايو 2026 على ملعب تي كيو إل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي
تي كيو إل

ما القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TVاشترك الآن!

نتائج سينسيناتي وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

سينسيناتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات سينسيناتي وإنتر ميامي في الخمس مباريات الأخيرة

سينسيناتي

آخر 5 مباريات

إنتر ميامي

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

9

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026

إعلان