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الدوري الأوروبي
team-logoسيلتا فيجو
بالايدوس
team-logoيوفنتوس
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو ضد يوفنتوس
سيلتا فيجو
يوفنتوس
إيطاليا
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب بالايدوس مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين سيلتا فيجو ويوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 هو الخميس 15 أكتوبر 2026 على ملعب بالايدوس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة (22:00) مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الأوروبي - الجولة 2
بالايدوس


ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2026.


beIN SPORTS 1


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عصام الشوالي


كيف تشاهد مباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027


التشكيلات المحتملة سيلتا فيجو ضد يوفنتوس

المدرب

  • كلاوديو خيرالديز


نتائج سيلتا فيجو ويوفنتوس في المباريات الأخيرة


سيلتا فيجو

سيلتا فيجو - المستوى

خيتافي
ت1-1
مالاجا
ت1-1
OMO
خ1-0
راسينج
ف5-0
إلتشي
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
يوفنتوس

يوفنتوس - المستوى

ساسوولو
خ3-2
NEC
ف5-0
أتالانتا
ف2-0
كريمونيسي
خ0-1
كالياري
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5


تاريخ مواجهات سيلتا فيجو ويوفنتوس في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

سيلتا فيجوتعادليوفنتوس
1
0
1
الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو badge
سيلتا فيجو
سيلتا فيجو
4
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
0
انتهت
الدوري الأوروبي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
1
سيلتا فيجو badge
سيلتا فيجو
سيلتا فيجو
0
انتهت
4الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/2


ترتيب سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
110050+53
ف
2
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
110040+43
ف
3
سبارتا براجسبارتا براجسبارتا براج
110041+33
ف
4
بشكتاشبشكتاشبشكتاش
110041+33
ف
5
يونيون سانت جيلوازيونيون سانت جيلوازسانت جيلواز
110030+33
ف
6
فيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشي
110031+23
ف
7
بنفيكابنفيكابنفيكا
110020+23
ف
8
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
110020+23
ف
8
أو إف آي كريتيأو إف آي كريتيكريت
110020+23
ف
10
ليونليونليون
110021+13
ف
10
بورنموثبورنموثبورنموث
110021+13
ف
10
تورينسيتورينسيتورينسي
110021+13
ف
13
أولمبياكوسأولمبياكوسأولمبياكوس
110021+13
ف
14
سالزبورجسالزبورجسالزبورج
110010+13
ف
15
أومونيا نيقوسياأومونيا نيقوسياOMO
110010+13
ف
15
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
110010+13
ف
17
شتورم جراتسشتورم جراتسشتورم جراتس
10100001
ت
17
دينامو زغربدينامو زغربدينامو زغرب
10100001
ت
17
هابويل بير شيفاهابويل بير شيفاHBS
10100001
ت
17
رينرينرين
10100001
ت
21
ياجييلونيا بياليوستوكياجييلونيا بياليوستوكJAG
100112-10
خ
22
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
100112-10
خ
22
أندرلختأندرلختأندرلخت
100112-10
خ
22
ليلسترومليلسترومLIL
100112-10
خ
25
أي زد ألكمارأي زد ألكمارألكمار
100101-10
خ
25
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
100101-10
خ
25
ليفيسكي صوفياليفيسكي صوفياليفسكي صوفيا
100101-10
خ
28
سيلتيكسيلتيكسلتيك
100113-20
خ
29
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
100102-20
خ
29
ميلانميلانميلان
100102-20
خ
29
سيليي NKسيليي NKCEL
100102-20
خ
32
مارسيليامارسيليامارسيليا
100114-30
خ
33
أرارات أرمينياأرارات أرمينياAMY
100114-30
خ
34
فيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزن
100103-30
خ
35
ليخ بوزنانليخ بوزنانليخ بوزنان
100104-40
خ
36
إن إي سي نيميجينإن إي سي نيميجينNEC
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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