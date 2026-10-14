ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب بالايدوس مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين سيلتا فيجو ويوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 هو الخميس 15 أكتوبر 2026 على ملعب بالايدوس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة (22:00) مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الأوروبي - الجولة 2 15 أكتوبر 2026 - 15:00 بالايدوس





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ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2026.





beIN SPORTS HD 1 عصام الشوالي





كيف تشاهد مباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027









نتائج سيلتا فيجو ويوفنتوس في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات سيلتا فيجو ويوفنتوس في المباريات الأخيرة









ترتيب سيلتا فيجو ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027







