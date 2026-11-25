يحتضن استاد بولغاريسكا أرميا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين سسكا صوفيا وطرابزون سبور، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة سسكا صوفيا وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة سسكا صوفيا وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة سسكا صوفيا وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027، هو الخميس 26 نوفمبر 2026، على استاد بولغاريسكا أرميا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 4 26 نوفمبر 2026 - 15:00 Bulgarska Armiya

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ما القنوات الناقلة لمباراة سسكا صوفيا وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة سسكا صوفيا وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، جواد بدة، للتعليق على مباراة سسكا صوفيا وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 جواد بدة

كيف تشاهد مباراة سسكا صوفيا وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة سسكا صوفيا وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة سسكا صوفيا وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027

نتائج سسكا صوفيا وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات سسكا صوفيا وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

ترتيب سسكا صوفيا وطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027